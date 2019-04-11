سنوب دوج ينعي رحيل مغني الراب نيبسي هاسل ويدخل "تريند مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص مغني الراب العالمي، سنوب دوج، على نعي مغني الراب، نيبسي هاسل، والذي توفي 31 مارس الماضي إثر تعرضه لطلق ناري أمام متجره بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ونشر سنوب دوج فيديو نعى خلاله مغني الراب الراحل وقام بتشغيل عدد من أغانيه.

وعلق على الفيديو قائلاً "نيبسي هاسل نحبك ولن نتوقف أبداً عن حبك"، ولاقي فيديو سنوب اعجاب الالاف من متابعيه كما دخل مباشرة لأكثر النجوم تغريداً على تريند تويتر مصر.