حنان مطاوع تاجرة أخشاب في "لمس أكتاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: تشارك الفنانة "حنان مطاوع" في بطولة مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال والمقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل. وقالت حنان مطاوع إنها تقدم شخصية تدعى "عايدة" ومتزوجة من "حازم"، والذي يعمل في تجاره المخدرات ويجسده الفنان فتحي عبدالوهاب. Advertisements ويدور محور دورها عن ممارستها في تجاره الموبيليا والأخشاب وذلك بخلاف المشاجرات التي تحدث بينها وبين "صدفه" والتي تجسدها الفنانة هاجر الشرنوبي بسبب "زيدان" والذي يجسدها الفنان محمد عز وغيرها من الأحداث. وأضافت حنان بأن مسلسل "لمس أكتاف" ينتمي لنوعية مسلسلات الإثارة والتشويق والأكشن وسيتم تقديمه بطريقة احترافية. جدير بالذكر بأن "لمس أكتاف" يتضمن كوكبه ونخبة من النجوم منهم الفنان ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، هاجر الشرنوبي، كرم جابر وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه "سينرچي" للمنتج تامر مرسي وسيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

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