خاص| بالفيديو- نجوم الفن والإعلام في افتتاح "الملك لير": مبروك رجوع المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفالية فنية كبرى أقيمت مساء أمس الأربعاء 10 أبريل، للإعلان عن ميلاد عرض مسرحي جديد من عروض "كايرو شو"، إذ حرص نجوم الفن على حضور افتتاح مسرحية "الملك لير" للمخرج تامر كرم وبطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، منهم "فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، نضال الشافعي، محمد فراج، ريهام عبدالغفور، ناصر سيف، أحمد فؤاد سليم، أحمد عزمي، هبة مجدي، ثراء جبيل"، والمُعروضة على مسرح الماركيه في التجمع الخامس.

وشهد العرض حضور "ليلى علوي، إلهام شاهين، سهير المرشدي، صبري فواز، حنان مطاوع، محمد رياض، رانيا محمود ياسين، الإعلامي مجدي الجلاد، الإعلامية لميس الحديدي، الكاتبة لميس جابر، رجاء الجداوي، المذيعة بوسي شلبي، أنوشكا، داليا البحيري، شريف رمزي، كمال أبو رية، علي الحجار"، وكوكبة من أهل الفن.

"الخليج 365" تواجد في افتتاح "الملك لير"، وكانت له عدة لقاءات مع عدد من نجوم الفن والإعلام، ونستعرض آراءهم في السطور التالية..

أشرف عبدالغفور

قال الفنان أشرف عبدالغفور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الملك لير بات مرتبطًا بالفخراني، وظهوره بدونه غير ممكن"، مضيفًا "الشكسبيريات ممكن تقدم بوجهات نظر مختلفة ومتعددة وبألوان كثيرة، النهاردة بتتقدم من خلال القطاع الخاص، وأعتقد ده شكل إيجابي جدًا كإضافة للعرض، الذي سبق وقدمناه واستمر بنجاح على مدار 8 سنوات على المسرح القومي، لكن كان معتمد اعتماد كلي على أداء الممثلين ومفهوم المخرج للعرض، ومفتقد للتقنيات وأشياء في الملابس والديكور، وعلينا الاعتراف بهذا، فأرجو أن يكون كل هذا تم تعويضه بشكل إيجابي من خلال عرضه على القطاع الخاص".

وأضاف "الجمهور يبحث عن العمل الجيد ليذهب له ولا يهمه أين يُقدم في العام أو الخاص، بالعكس القطاع الخاص ستكون تذكرته أغلى، وده معناه أن عليهم تقديم شيء أعلى وأجود".

أنوشكا

وقالت الفنانة أنوشكا أن احترام عقلية المشاهد ستدفع الجمهور للإقبال على مشاهدة "الملك لير"، وتابعت "(الملك لير) بداية موفقة، مبروك لينا رجوع المسرح، ومش مهم فين المهم إن أضواء المسرح ترجع تاني".

مجدي الجلاد

حرص الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا نيوز، على توجيه التحية للقائمين على مؤسسة "كايرو شو"، لمساهمتهم بدور كبير في إعادة إحياء المسرح المصري والعربي، بعد فترة غياب.

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وقال الجلاد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المسرح وحشنا أوي، ونص (الملك لير) فيه تفكير وله معنى ومغزي"، مشيرًا إلى أن العرض يؤكد أن لدينا قدرة على إعادة المسرح إلى تألقه مرة أخرى.

وتابع "يقف الفنان يحيى الفخراني ومن معه من مجموعة كبيرة من الفنانين، ليقدموا (الملك لير) بعد سنوات من تقديمها على خشبة المسرح القومي، ولكن هذه المرة من خلال مسرح خاص (كايرو شو)، وهذا يعني أن المواطن المصري والعربي يبحث عن مسرح جاد، لا مجرد اسكتشات"، مضيفًا "أعتقد أن اليوم بداية جيدة بعد عرض مسرحية (3 أيام في الساحل) لهنيدي من إنتاج كايروشو، ونتمنى أن تستمر العروض المسرحية طوال السنة، وأن تساهم شركات أخرى في إعادة إحياء المسرح المصري والعربي".

شريف رمزي

أما الفنان شريف رمزي فتوقع أن يحقق العرض نجاحًا كبيرًا "يكسر الدنيا"، كوّنه يضم نجومًا كبارًا وصفهم بـ"غيلان" تمثيل، وتابع لـ"الخليج 365": "(الملك لير) رواية كلاسيكية لشكسبير حاجة عظيمة، تحترم عقل الناس وتمتعهم، وحفل الافتتاح يؤكد أن الموضوع عظيم ومبهر".

وأعرب شريف عن سعادته بوجود مسرح بمستوى جيد مثل "الماركيه" في مصر، مضيفًا "مستوى المسرح ده كنت بشوفه في انجلترا وأمريكا وأوروبا، ولا أراه في مصر على الرغم من الثقل الفني الكبير الذي نمتلكه".

محمد هاني

قال الإعلامي محمد هاني الشريك المؤسس لـ"كايرو شو": "افتتاح (الملك لير) يعد أحد أهم الأحداث المسرحية في 2019".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المسرحية نص خالد قُدم بكل لغات العالم، جسده أهم رموز التمثيل في العالم، والدكتور يحيى واحد من هؤلاء"، متمنيًا أن ينال العرض إعجاب الجمهور ويكون على مستوى توقعاته، موضحًا "لمسنا توقعات الجمهور من إقبالهم على الحجز بشكل كبير فاق التوقعات المنطقية، ونراهن على أن الجمهور المصري والعربي يبحث عن القيمة فإن وجدت أقبل عليها".

مجدي الهواري

وقال مجدي الهواري، المنتج والمخرج والشريك المؤسس لـ"كايرو شو": "نسعى لتقديم كوكبة من النجوم للجمهور في عروض مناسبة، تضم الإبهار والشو والسهرة الحلوة والثقافة والكوميديا"، متابعًا "مش هنتكلم كتير عن كايرو شو، الكلام والرد في الملعب على الأرض هتشوفي أعمال جاية من كايرو شو، ستساهم في تعرف الجمهور على فكرنا والاستراتيجية بتاعتنا".