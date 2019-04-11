خاص| منتجة "نحنا منا أميرات": عرضه في مصر شرف لي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قالت سارة المعموري مونتيرة ومنتجة "نحنا منا أميرات"، إن عرض الفيلم في حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، شرف كبير، مؤكدة أن استقبال الجمهور فاق توقعها.

وأضافت سارة في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "أبطال الفيلم لاجئات يعملون في شركة تنتج مسرحيات وعددهم 30، يقومون بإنتاج مسرحية (أنتيجون)"، متابعة أن الفيلم يناقش قضية مهمة والكثير من النساء أتوا للمشاركة في الفيلم ولكن رفضوا الظهور لذلك تم استخدام "الانيميشين"، مشيرة أن اثنين من أبطال الفيلم كتبوا قصتهم لكن خافوا من عائلتهم ورفضوا المشاركة في الفيلم.

Advertisements

وأكدت أن الفيلم يدور في بيروت لكن الإنتاج تم في الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج، مشيرة أن الفيلم شارك في مهرجان بالولايات المتحدة ومهرجان بالنرويج، موضحة أنهم قدموه لمهرجان الإسماعيلية وتم قبولهم وفوجئت بعرض الفيلم في حفل الافتتاح، وأكدت أن الفيلم تم إنتاجه بمبلغ 250 ألف دولار وهو رقم كبير بالنسبة للأفلام الوثائقية.

وشددت سارة على أن تنفيذ "الأنيميشن" مُكلف جدًا إنتاجيًا، ولكن شركة أنيميشن في الدنمارك تحمست للأفلام ونفذوا الفيلم بأسعار خاصة، وواصلت أنها تواصل تصوير فيلمين في أمريكا، يتحدث الأول عن المسلمين الأمريكان ومشاكلهم في أمريكا بعد فوز ترامب، إذ يحكي الفيلم مشاكل خمسة من النساء مسلمات يتعرضون لمشاكل بعد فوز ترامب.

سارة المعموري ولدت لأم أمريكية وأب تونسي، تهتم بتقديم أفكار جريئة في أعمالها الفنية، وسبق ونفذت فيلم عن أول قاضية شرعية في فلسطين، وقالت في تصريحاتها لـ"الخليج 365" إنها شاهدت الكثير من الأفلام المصرية في تونس، موضحة أن الأفلام العربية تختلف كثيرًا عن الأفلام الأمريكية.