بالفيديو| محمد رشاد يُعلم مي حلمي العزف على البيانو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
نشرت الإعلامية مي حلمي، فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهر رفقتها زوجها الفنان محمد رشاد أثناء قضاء شهر العسل في مدينة دبي، وقيام رشاد بتعليمها العزف على البيانو.
وعلقت مي على الفيديو قائلة "رشاد وهو بيحاول يعلمني على البيانو"، ولاقى الفيديو إعجاب الآلاف من متابعيها.
ودائماً ما تحرص مي على نشر صوراً وفيديوهات خاصة بحياتها الشخصية والعملية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تلقي إعجاب الألاف.
واحتفل محمد رشاد ومي حلمي بزفافهما نهاية شهر مارس الماضي. واقتصر الحضور على عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء المقربين منهما.
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