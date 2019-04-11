سلمان خان يواصل تصوير أحدث أفلامه السينمائية "Dabangg 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعلن النجم الهندي العالمي، سلمان خان استمرار تصوير أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو الجزء الثالث لسلسلة الأكشن "Dabangg" والمقرر طرحه تجارياً نهاية العام الجاري.

ونشر سلمان صورة له من الكواليس عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلاً "انتهينا من جدول التصوير"، ولاقى الخبر تهنئة الآلاف من متابعيه.

يذكر أن سلمان خان يقوم ببطولة عدد من المشاريع السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الدراما "Bharat" والذي يتعاون خلاله مع النجمة الهندية، كاترينا كيف، وهو النسخة الهندية من الفيلم الكوري "Ode to My Father" والمقرر طرحه تجارياً مطلع شهر يونيو المقبل.