وفاة نافتيج هوندال صاحب شخصية أقوى وزير داخلية هندي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 أبريل 2019 10:38 مساءً - توفي الممثل الهندي نافتيج هوندال Navtej Hundal، الذي ظهر مؤخرًا في فيلم Uri: The Surgical Strike، ونال عليه شهرة كبيرة بسبب شخصية وزير الداخلية التي قدمها، في مومباي.



وكان الممثل سوشانت سينغ، الأمين العام لجمعية الفنانين السينمائية والتلفزيونية (سينتا)، قد أعلن النبأ على حساب الجمعية الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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وتقول صفحة الجمعية الفنية على تويتر في رسالة مقتضبة: "تُعرب سينتا CINTAA عن خالص تعازيها في وفاة نافتيج هوندال.



الممثل الراحل نافتيج هوندال كان يعيش مع ابنتيه وزوجته، واحدة من الابنتين، هي أفانتيكا هوندال وتعمل ممثلة تلفزيونية، وظهرت بدور محوري في المسلسل الشهير Yeh Hai Mohabbatein.

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بالإضافة إلى عمل الممثل الراحل نفسه في أفلام مثل Khalnayak وTere Mere Sapne، كان يقوم بإعطاء دروس في التمثيل للطلاب.



وباعتبار أنّ الممثل الراحل يتبع الطائفة الهندوسية، فقد أعلنت أسرته عن أجراء مراسم حرق جثمانه، محرقة أوشيوارا، طريق، براكاش ناجار، دانشوار ناجار مساء أمس الأربعاء 10 نيسان/أبريل في تمام الساعة 11 صباحًا.