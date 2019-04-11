تامرحسني يكشف موعد حفله المقبل

كشف نجم الجيل تامر حسني

عن موعد حفله المقبل، حيث طرح بوستر الحفل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساء، يوم الاثنين الموافق 29 أبريل في نادي الزهور بالتجمس الخامس.

يذكر أن نجم الجيل تامر حسني

يشارك في بطولة فيلم "كل سنة و أنت طيب"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من زينة، عزت أبو عوف، خالد الصاوي، أحمد فتحي، جوهرة، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام.