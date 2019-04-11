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تامرحسني يكشف موعد حفله المقبل

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كشف نجم الجيل تامر حسني

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عن موعد حفله المقبل، حيث طرح بوستر الحفل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساء، يوم الاثنين الموافق 29 أبريل في نادي الزهور بالتجمس الخامس. 

 

يذكر أن نجم الجيل تامر حسني

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يشارك في بطولة فيلم "كل سنة و أنت طيب"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من زينة، عزت أبو عوف، خالد الصاوي، أحمد فتحي، جوهرة، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام.

 

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