تامر حسني ينعي محمود الجندي بكلمات مؤثرة

نعى نجم الجيل تامر حسني، الفنان القدير الراحل محمود الجندي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتبا: "لا حول ولا قوة إلا بالله ، إنّا لله وإنّا إليهرَاجِعونَ ، انتقل إلى رحمة الله الفنان الكبير و الأب محمود الجندي نسألكم الدعاء و الفاتحة له و لكل موتانا".
يذكر أن نجم الجيل تامر حسني يشارك في بطولة فيلم "كل سنة و أنت طيب"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من زينة، عزت أبو عوف، خالد الصاوي، أحمد فتحي، جوهرة، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام.
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