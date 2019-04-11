تامر حسني ينعي محمود الجندي بكلمات مؤثرة

نعى نجم الجيل تامر حسني، الفنان القدير الراحل محمود الجندي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتبا: "لا حول ولا قوة إلا بالله ، إنّا لله وإنّا إليه

رَاجِعونَ ، انتقل إلى رحمة الله الفنان الكبير و الأب محمود الجندي نسألكم الدعاء و الفاتحة له و لكل موتانا".

يذكر أن نجم الجيل تامر حسني يشارك في بطولة فيلم "كل سنة و أنت طيب"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من زينة، عزت أبو عوف، خالد الصاوي، أحمد فتحي، جوهرة، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام.