بالفيديو.. حفل حنان ماضي في ساقية الصاوي

نشرت ساقية الصاوي مقطع فيديو، من حفل النجمة حنان ماضي، و جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". يذكر أن الفنانة حنان ماضي ولدت في القاهرة عام 1966 ، والدها هو محمد ماضي عازف الكمان في فرقة أم كلثوم، والذي كان يجلس في الصف الثاني ، تعلمت الموسيقى منذ صغرها وكانت تتقن العزف على آله الكمان، التحقت بمعهد الكونسرفتوار، أثناء دراستها بالمعهد كان في فرقة أم كلثوم، والذي كان يجلس في الصف الثاني ، تعلمت الموسيقى منذ صغرها وكانت تتقن العزف على آله الكمان، التحقت بمعهد الكونسرفتوار، أثناء دراستها بالمعهد كانزملائها يستعينون بها كمطربة وليس كعازفة ،عرفها أساتذة المعهد كصوت جميل، وعندما تولت سمحه الخولي عمادة المعهد، كانت تطلب منها الغناء مع العزف علي الكمان. انضمت حنان لأوركسترا المعهد، وسافرت معظم دول أوروبا كعازفة كمان مع الأوركستر، منها ألمانيا وبريطانيا والمجر وكندا، تعزف مقطوعات الموسيقي العالمية لكبار الكلاسيكيين.

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