بـ "الشطار".. نادية الجندي تنعي محمود الجندي

نعت نجمة الجماهير نادية الجندي، النجم الراحل محمود الجندي، حيث طرحت إحدى مشاهد من فيلم "الشطار"، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت كاتبة: "خالص العزاء لأسرة الفنان محمود الجندي ربنا يرحمه يارب اشتغلنا سويفي فيلم الشطار كان نموذجا للفنان الملتزم المحترم اللي بيحب فنه وعمله ربنا يرحمه".
يذكر أن فيلم الشطار بطولة كل من كمال الشناوي، فاروق الفيشاوي، محمد مختار، سعيد عبد الغني، وحيد
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