بالفيديو.. محمد رمضان يطرح أغنية "بوم"

طرح النجم محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان "بوم"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هي من كلمات شندي، و الحان الديزل.

يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في بطولة فيلم بعنوان

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مؤقت "شبح النيل"، و المقرر أن يتم عرضه بجميع دور العرض بعام 2020، و هو من تأليف محمد ناير، و إخراج ياسر الياسري، ولميتعاقد فنانون علي مشاركة البطولة حتي الآن، كما تدور أحداثه في القرن الماضي، و هو عن قصة شهيرة جدا و معروفة للجميع، وينتمي لنوعية أفلام الرعب، و من المقرر أن يظهر النجم محمد رمضان بشخصية جديدة تماما، و سيتم عرض الفيلم بتقنية "3d".