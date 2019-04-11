بالفيديو.. محمد رمضان يطرح أغنية "بوم"

طرح النجم محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان "بوم"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هي من كلمات شندي، و الحان الديزل.
يذكر أن الفنان محمد رمضان يشارك في بطولة فيلم بعنوان
يتعاقد فنانون علي مشاركة البطولة حتي الآن، كما تدور أحداثه في القرن الماضي، و هو عن قصة شهيرة جدا و معروفة للجميع، وينتمي لنوعية أفلام الرعب، و من المقرر أن يظهر النجم محمد رمضان بشخصية جديدة تماما، و سيتم عرض الفيلم بتقنية "3d".
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