بعد وفاته.. أعمال جمعت بين محمود الجندي و عبلة كامل

علاقة زواج قصيرة جمعت بين الفنان محمود الجندي والفنانة عبلة كامل، والتي حملت الكثير من الكواليس والغموض حول السر الذي أنهى تلك العلاقة سريعاً، حيث لم تستمر لأكثر من عامين.

و في السطور التالية سنتعرف علي أعمال جمعت النجم محمود الجندي، و الفنانة عبلة

كامل:

1- "الشهد و الدموع": مسلسل إنتاج عام1985، و هو من تأليف أسامة أنور عكاشة، و إخراج إسماعيل عبد الحافظ، و بطولة كل من يوسف شعبان، عفاف شعيب، رجاء حسين.

Advertisements

2- "ضمير أبلة حكمت": مسلسل إنتاج

عام 1991، و هو من تأليف أسامة أنور عكاشة، و إخراج إنعام محمد علي، و بطولة كل من فاتن حمامة، أحمد مظهر، صلاح قبيل.

3- "هارون الرشيد": مسلسل إنتاج 1997، و هو من تأليف عبد السلام أمين، و إخراج أحمد توفيق، و بطولة كل من نور الشريف، أشرف عبد الغفور، رشوان توفيق، منى عبد الغني، مصطفي متولي.