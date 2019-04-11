بعد وفاته.. أعمال جمعت بين محمود الجندي و عبلة كامل

علاقة زواج قصيرة جمعت بين الفنان محمود الجندي والفنانة عبلة كامل، والتي حملت الكثير من الكواليس والغموض حول السر الذي أنهى تلك العلاقة سريعاً، حيث لم تستمر لأكثر من عامين.
و في السطور التالية سنتعرف علي أعمال جمعت النجم محمود الجندي، و الفنانة عبلةكامل:
1- "الشهد و الدموع": مسلسل إنتاج عام1985، و هو من تأليف أسامة أنور عكاشة، و إخراج إسماعيل عبد الحافظ، و بطولة كل من يوسف شعبان، عفاف شعيب، رجاء حسين.
2- "ضمير أبلة حكمت": مسلسل إنتاج
3- "هارون الرشيد": مسلسل إنتاج 1997، و هو من تأليف عبد السلام أمين، و إخراج أحمد توفيق، و بطولة كل من نور الشريف، أشرف عبد الغفور، رشوان توفيق، منى عبد الغني، مصطفي متولي.
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