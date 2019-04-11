نعت النجمة درة النجم الراحل محمود الجندي، حيث طرحت إحدى مشاهد مسلسل "اختفاء سعيد مهران"، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". التواصل الإجتماعي "فيس بوك". يذكر أن الفنانة درة تشارك في بطولة فيلم "يوم مصري"، و هو بطولة كل من خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، محمد عادل، خالد سرحان، حنان مطاوع، محمد جمعة، و من تأليف يحيى فكري، و إخراج أيمن مكرم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. درة تنعى النجم محمود الجندي بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.