حمادة هلال ينعى محمود الجندي

نعى النجم حمادة هلال الفنان الراحل محمود الجندي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتبا: "لا حول ولا قوة إلا بالله .. إنّا لله وإنّا

إليه رَاجِعونَ.. نسألكم الدعاء و الفاتحة للفنان والاستاذ محمود الجندي.. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة".

يذكر أن الفنان حمادة هلال يشارك في بطولة مسلسل "ابن أصول"، و يشارك فيه عدد كبير من النجوم مثل سوزان نجم الدين، آيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمد نجاتي، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج شركة سينرجى وإخراج محمد بكير.