كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم علي بدرخان في افتتاح الدورة الثانية لمهرجان "رؤى" بالجامعة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كرم القائمون على مهرجان "رؤى: مهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير"، المخرج علي بدرخان، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان، مساء اليوم الخميس بقاعة قاعة الإيوارت التاريخية، في الجامعة الأمريكية في القاهرة.
وشهد الحفل عرض فيلم قصير ضم مقتطفات من أبرز ما قدمه المخرج علي بدرخان على الشاشة الكبيرة، ومن أهم أعماله: "الكرنك"، و"الراعي والنساء"، و"شفيقة ومتولي".
يشارك في المهرجان ٧١ فيلم من أصل ١٧٣ فيلم تقدم للمشاركة في المهرجان، وعلى مدار أسبوع ستعرض الأفلام المشاركة وسيتم مناقشتها بحضور صناعها، أبرزها: "رحلة البحث عن أبو العربي" للمخرج أكرم البزاوي، و"برطمان ملئ بالسمك" جوزيف عادل، و"مارشيدير" لنهى عادل، و"ندى" لعادل أحمد يحيى.
تضم لجنة تحكيم المهرجان كل من الفنانة سلوى محمد علي، ومدير التصوير فيكتور كريدي، والمخرج ماجد نادر، والمخرج والناقد نجاتي سونميز، ويرأس لجنة التحكيم الناقد السينمائي مجدي الطيب.