كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم علي بدرخان في افتتاح الدورة الثانية لمهرجان "رؤى" بالجامعة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم القائمون على مهرجان "رؤى: مهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير"، المخرج علي بدرخان، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان، مساء اليوم الخميس بقاعة قاعة الإيوارت التاريخية، في الجامعة الأمريكية في القاهرة.

وشهد الحفل عرض فيلم قصير ضم مقتطفات من أبرز ما قدمه المخرج علي بدرخان على الشاشة الكبيرة، ومن أهم أعماله: "الكرنك"، و"الراعي والنساء"، و"شفيقة ومتولي".