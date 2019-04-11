كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد رمضان يبيع "غزل البنات" بعد طرحه بوستر "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان محمد رمضان الأفيش الرسمى لمسلسله "زلزال" الذي ينافس به في سباق دراما رمضان المقبل عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وعلق قائلا: "توابع الزلزال وصلت قبله".

وانتهى مخرج العمل من تسجيل التتر الدعائى للمسلسل مع المطرب الشعبي أحمد شيبة، حيث تعد هذه المرة الثانية التي تشهد التعاون بين رمضان وشيبة، إضافة إلى أنه انتهى من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد المسلسل.

ومسلسل «زلزال» بطولة محمد رمضان ونسرين أمين وماجد المصري وحلا شيحة وأحمد صيام، ومحمد الدقاق، ويوسف عثمان، وحسام داغر وآخرين وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر الدين.