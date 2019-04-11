- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتب امير فتحي في الخميس 11 أبريل 2019 09:58 مساءً - أحدث أحد الشباب المشهور باستعمال حيل الخداع لتقبيل الفتيات خضّة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو يظهر فيه وهو يتبادل قبلة حميمة مع أخته بعد إقناعها بالقيام بذلك، وبرر لمتابعيه بأنها الأخت غير الشقيقة.
والمعروف عن كريس مونرو أن لديه قناة خاصة على اليوتيوب حيث يعلم متابعيه كيفية استدراج الفتيات لتقبيلهن وبالطبع يقوم بتصويرهن برضاهن.
وكان مونرو قد نشر صورة تجمعه بأخته وتدعى كايتلين أوكونور وطلب من متابعيه إذا وصل عدد علامات الإعجاب إلى 30 ألفاً فإنه سيقوم بتقبيل شفتيها وهذا ما فعله، لكن المفاجأة أنه على الرغم من عدد المشاهدات الكبير إلا أن علامات عدم الإعجاب تخطت المئة ألف بينما علامات الإعجاب حققة 19000 علامة فقط، وعبّر العديدون عن إستيائهم
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. شاب مشهور يحدث ضجة بعد تبادل “قبلة حميمة” مع أخته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.