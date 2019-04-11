أحمد السعدني يعلن انفصاله عن زوجته

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن الممثل المصري أحمد السعدني انفصاله عن زوجته وأم ولديه في سرية تامة، وذلك خلال استضافته في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة “نجوم إف إم”.

وكشف السعدني عن موقفه من الزواج مرة أخرى، حيث قال أنه غير مستعد لاتخاذ هذه الخطوة من جديد، وأضاف: “تزوجت صغيرًا ورزقت بأطفالي وأنا مرتبط بهم جدًا، ولا أعتقد أنني على استعداد لاتخاذ قرار الزواج مجددًا”.

أما عن الأخبار التي تتردد دائمًا حول ارتباطه بالفنانة المصرية مي عزالدين، أكد أن الأخير بمثابة شقيقة له، وقال: “مي عز الدين أختي وعشرة سنين وأسرارنا عند بعض ووالدتها مثل والدتي”.

تجدر الإشارة إلى أنه كانت قد ترددت الكثير من الأخبار عن وجود علاقة حب تربط أحمد السعدني ومي عزالدين، نظرا لظهورهما معًا في عدد من المناسبات الخاصة والعامة.