كاميلا كابيو السندريلا الجديدة

متابعة بتجـــــــــــــرد: تقدّم النجمة العالمية كاميلا كابيو شخصية “سندريلا” في فيلم واقعي جديد من إنتاج شركة “سوني” للإنتاج السينمائي.

وأعلنت شركة “سوني” عن تعاونها مع كاميلا كابيو في الفيلم المنتظر والمقرر أن يتولى إخراجه كاي كانون.

القصة التقليدية للفيلم تدور حول (سندريلا)، الفتاة التي تزوج والدها من امرأة أخرى بعد وفاة والدتها، فتعيش معها ومع ابنتيها في منزل العائلة، ولكن بعد وفاة والدها، تجد نفسها تحت رحمة قسوة هذه المرأة، التي تثقل عليها بأعمال المنزل. وذات مرة تقابل (سندريلا) في الغابة الأمير شارمنج فتشعر أنها قد قابلت شخصًا طيبًا من الممكن أن يغير حياتها، خاصة أنه قدّم لعائلتها دعوة لإحدى الحفلات، ولكن زوجة أبيها ترفض ذهابها، إلى أن تظهر الساحرة الطيبة وتساعدها على حضور الحفل.

وكانت صدرت العديد من النسخ الواقعية من الفيلم، وكان آخرها في عام ٢٠١٥ عندما جسدت النجمة العالمية الشهيرة ليلي جيمس دور (سندريلا)، بينما جسد النجم الوسيم ريتشارد مادن شخصية الأمير شارمينج.