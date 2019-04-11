متابعة بتجــــــــــــرد: خرجت النجمة المصرية أنغام عن صمتها للمرة الأولى، فردّت على كل الانتقادات التي طالتها أخيراً بسبب زواجها من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم، وذلك أثناء حفلة توقيع ألبومها الجديد “حالة خاصة جداً”، في أحد الفنادق في القاهرة.
وقالت خلال لقاء تلفزيوني: “الزواج والحب ده رزق ونصيب. اللي يتكلّم في الحاجات دِيّه عنده مشكلة في إيمانه، وأنا مؤمنة بربنا وفي نصيب مينفعش حد يدخل فيه”.
ووجّهت الشكر لزوجها أحمد إبراهيم قائلة: حبيبي وجوزي شكراً على وقفتك جنبي ودعمك الشخصي والإنساني وكل حاجة اتحملتها بسببي”.
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تردّ على الإنتقادات التي طالت زواجها.. إليكم ما قالته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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