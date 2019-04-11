متابعة بتجـــــــــــرد: علّقت الإعلامية السورية زينة اليازجي للمرّة الأولى على الانتقادات التي طالت زوجها النجم السوري عابد فهد، أخيراً، على خلفية إهدائه جائزة “الموريكس دور” التي فاز بها يوم السبت الماضي، للجيش السوري.
وخرجت اليازجي عن صمتها موضحة سبب إهداء فهد جائزته للجيش السوري، بتغريدة عبر حسابها على “تويتر.
وكتبت: “للتوضيح، إهداء عابد الجائزة للجيش هو مدّ يد تعزية لعائلات الشباب السوريين الذين طحنتهم الحرب، يلتقي بهم عابد هذه الايام اثناء التصوير في سوريا، نحزن لهم كما نحزن لقصة كل سوري مكلوم ومظلوم بغض النظر عن خلفيته، كل سوري هو سوريا، في الداخل او الخارج، في الخيمة او القرية هو الضحية”.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة عابد فهد توضح: “كل سوري هو سوريا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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