كيم كارداشيان محامية في عام 2022!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ نجمة برامج الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، عن عودتها لدراسة المحاماة، ورغبتها في التقدّم لامتحانات نقابة المحامين الأمريكيين، في عام 2022.

وأوضحتْ كيم، أنّها بدأتْ الصّيف الماضي، في تلقّي تدريبات مهنية، لمدّة أربع سنوات، مع مكتب محاماة في سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، حيث يسمح قانون الولاية للشّخص، في أنْ يصبح محاميًا دون الالتحاق بكلية الحقوق، طالما تدّرب مع محامٍ، أو قاضٍ ممارس.

واستلهمتْ كيم قرارها ذاك، بعد أنْ استطاعتْ إقناع الرئيس دونالد ترامب، بتخفيف عقوبة السّجن مدى الحياة، على امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا، لاتّهامها بالاتّجار في المخدّرات لأوّل مرّة.

وعلّقتْ كارداشيان، على قرارها ذلك قائلة: "لقد شعرت أنّ النظام قد يكون مختلفًا تمامًا، وأردت القتال لإصلاحه، وإذا كنت أعرف المزيد، فيمكنني فعل المزيد، أردت أنْ أكون قادرةً على القتال من أجل أشخاص سدّدوا ديونهم للمجتمع".

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وأضافتْ كيم: "في السّنة الأولى من كلية الحقوق، يتعيّن عليك تغطية ثلاث مواد، وهي: القانون الجنائيّ، والأضرار، والعقود، وبالنسبة لي، الأضرار هي الأكثر إثارةً للارتباك، والعقود الأكثر مللًا، والقانون الجنائيّ، هو الذي يمكنني فعله أثناء نومي".

ويُذكر، أنّ والد كيم الراحل، روبرت كارداشيان، كان محاميًا معروفًا في لوس أنجلوس، وعمل ضمن فريق الدفاع عن نجم كرة القدم الأميركية، أو. جيه. سيمبسون، أثناء محاكمته في عام 1995، وجلب له البراءة من تهمتين بالقتل.