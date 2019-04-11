نادر صعب يكشفُ عن الحلّ الأنسب للتّخلّص من الأذن الوطواطية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُسبّب الأذن الوطواطية، أو البارزة الإحراج لدى الكثيرين، لا سيما الأطفال، كونها تؤدّي في كثير من الأحيان، إلى قلّة الثّقة بالنّفس.
ذلك، يدفع البعض إلى البحث عن سبل سريعة وجذرية للتّخلّص من هذه المشكلة، بعيدًا عن الجراحة التجميلية، التي قد تؤثّر على شكل الأذن.
الفيديو المرفق، يعرض خلاله الاختصاصيّ في علم التّجميل، د. نادر صعب، أهميّة التّخلّص من الاذن الوطواطية، وأفضل السّبل لذلك.
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