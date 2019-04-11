إليسا تحصلُ على هذه الجائزة بسبب تفاعلها على السوشيال ميديا.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن مهرجان الشرق الأوسط لوسائل، التواصل الاجتماعيّ، عن منحه جائزة أفضل شخصية لبنانية استخدامًا، وتأثيرًا على "السوشيال ميديا"، في 2019 للفنانة اللبنانية، إليسا.

ووجّهت الفنانة اللبنانية، إليسا، كلمة للحضور، بعد تسلّمها الجائزة من القائمين على المهرجان في العاصمة اللبنانية، بيروت. شكرت فيها جمهورها، وأكّدت أهميّة استخدام مواقع التواصل الاجتماعيّ، أو الشوسيال ميديا، لافتًة، إلى أنّها "سيف ذو حدين"، ولابدّ للإنسان، أو الفنان أنْ يعرف كيف يستخدمها، ويؤثّر في متابعيه.

ووصفتْ المطربة إليسا، الفنان الذي لا يستطيع التعامل مع السوشيال ميديا، بأنّه يقدّم عملاً فنيًا فاشلاً، وبالتّالي، سوف يخسر الكثير.

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وأكّدت إليسا، أنّها مواطنة قبل أنْ تكون فنانة، وتفاعلها على "السوشيال ميديا، نابع من المسؤولية تجاه الأحداث التي تقع؛ منها حقوق الطفل، وظاهرة التنمّر، لافتة، إلى أنّها اكتسبتْ الكثير من وراء هذا الاهتمام".

يُذكر، أنّ الفنانة اللبنانية، إليسا، تتفاعل مع القضايا والأحداث، عبر السوشيال ميديا، ولا تترك قضيّة، إلا وتبدي رأيها فيها.