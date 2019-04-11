إيرادات الأربعاء.. "Shazam" يحافظ على الصدارة و"Dumbo" في المركز الثامن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Shazam" بطولة Zachary Levi، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأربعاء 10 أبريل، إيراد قُدر بـ161 ألفًا و563 جنيهًا.

وجاء فيلم "Pet Sematary" بطولة Jason Clarke، في المركز الثاني، محققًا 70 ألف و778 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Hellboy" بعد تحقيقه 55 ألفًا و421 جنيهًا، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "Us" بطولة Lupita Nyong'o، بعد تحقيقه 45 ألفًا و302 جنيه.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Captain Marvel" بطولة Brie Larson، والذي حقق 43 ألفًا و680 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم " Escape Room" بطولة Taylor Russell، ووصلت إيراداته لـ19 ألفًا و179 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم "Kursk" بطولة Matthias Schoenaerts محققًا 18 ألفًا و994 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "Dumbo" بطولة Colin Farrell، والذي حقق أمس 18 ألفًا و406 جنيهات، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Five feet Apart" بطولة Haley Lu Richardson، ووصلت إيراداته لـ16 ألفًا و59 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Captive State" بطولة John Goodman بعد تحقيقه 8 آلاف و810 جنيهات.