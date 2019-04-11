الصور الأولى للنسخة الجديدة من فيلم "Charlie’s Angels"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نشر موقع "Entertainment Weekly" الصور الأولى الخاصة بكواليس النسخة الجديدة لفيلم الجاسوسية والكوميديا "Charlie’s Angels" الذي يشارك في بطولته نخبة من نجوم ونجمات هوليوود، منهم كريستين ستيورات، نعومي سكوت إيلا بالينسكا، نوح سنتينيو، دجيمون هونسو، وهو إعادة إنتاج لسلسلة حملت نفس الاسم طرحت تجارياً عام 2000.

وأظهرت الصور كواليس الفيلم المرتقب طرحه تجارياً منتصف شهر نوفمبر المقبل، العديد من شخصيات الفيلم بأكثر من لوكيشن تصوير، كما ظهرت مخرجة الفيلم، النجمة الأمريكية، إليزابيث بانكس والتي تشارك أيضاً ببطولة الفيلم.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي أكشن حول ثلاثة جاسوسات يعملن لدي رجل أعمال يدعى "تشارلي" واللائي يقمن بحمايته، ليمروا بالعديد من مواقف الأكشن والإثارة والتي تتحول معظمهما لمواقف كوميدية.

و"Charlie’s Angels" تم تقديم فكرته لأول مرة بمسلسل تليفزيوني عرض على قناة "abc" لمدة خمسة مواسم ما بين 1976 إلى 1981، وقام ببطولته كلاً من كيت جاكسون، فرح فاوست، جاكلين سميث، ديفيد دويل، إلى أن تم تحويلها لسلسلة سينمائية عرض أولي أجزائها عام 2000 وشارك في بطولته كل من كاميرون دياز، لوسي لو، ودرو باري مور، وحقق إيرادات عالمية تخطت حاجز الـ130 مليون دولار.