جنيفر لوبيز تحقق الملايين بكليبها الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: حقق فيديو كليب أغنية Medicine للنجمة العالمية جنيفر لوبيز عشرة ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة على طرحه عبر قناتها على موقع “يوتيوب” الشهير عالميًا.
ويتصدّر الكليب منذ طرحه قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في عدد من بلدان العالم منذ طرحه إلكترونيًا.
يشارك جنيفر لوبيز في العمل مغني الراب الشهير فرنش مونتانا في تعاون جديد يجمع بينهما بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية I Luh Ya Papi التي قدّماها في عام 2014.
لمشاهدة فيديو كليب Medicine:
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