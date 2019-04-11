جان يمان بصور جديدة في لبنان

متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد أن كان حضر إلى بيروت خلال الأسبوع الماضي وفاز بجائزة “الموريكس دور”، أطلّ النجم التركي الوسيم جان يمان، بطل المسلسل التركي “الطائر المبكر”، بمجموعة من الصور الجديدة التي التقطها له المصوّر الفوتوغرافي اللبناني ذبيان سعد.

وظهر يمان في الصور التي تجدونها مرفقة، من مدينة جونية، وذلك في اليوم نفسه الذي وصل فيه إلى لبنان قبل تسلّم جائزته.

والجدير بالذكر أن يمان أتى إلى لبنان مع زميلته وصديقته الممثلة التركية الشابة ديميت أوزديمير التي تشاركه البطولة في المسلسل والتي نالت أيضاً جائزة في “الموريكس دور”.