ميريام فارس تتألق بإطلالة ناعمة في أحدث صورها

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة من أحدث جلسة تصوير لها.

وتظهر ميريام فارس في الصورة بإطلالة ناعمة جدًا، في لقطة عفوية نالت استحسان محبّيها وحصدت عشرات آلاف علامات الإعجاب عبر موقع “إنستجرام” الشهير.

من ناحية أخرى، تواصل ميريام فارس العمل على مجموعة من الأغاني الجديدة والمقرر أن تضمّها إلى ألبومها السادس والمنتظر من قبل الملايين من محبّيها في مختلف أنحاء العالم.

تجدر الإشارة إلى أن ميريام فارس تحصد حتى يومنا هذا نجاح عملها المصوّر الأخير لأغنية “قومي” والذي طرحته في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.