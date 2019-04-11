هكذا تقضي ميغان ماركل أسابيع حملها الأخيرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع بدء العدّ التنازليّ لقدوم مولود هاري وميغان ماركل، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وانتقال الزوجين قبل بضعة أيام لمنزلهما الجديد، "فروغمور كوتاج"، في ويندسور، كشفتْ مجلة "هالو"، عن طبيعة الأشياء التي تقوم بها الدوقة الآن، قبيل الولادة.

فأشارتْ المجلة، إلى أنّ ميغان منخرطة حاليًا في أعمال التنظيف، التي تسعى من ورائها، لتخليص المنزل من أيّ شيء يحتمل أنْ يكون ضارًا بالطفل الذي سيولد قريبًا. فضلاً عن انغماسها في التّعرّف على الحيّ السّكنيّ الجديد، واكتشاف ملامحه وأجوائه.

وقالت المجلة، إنّها تشارك أيضًا، في كثير من التفاصيل المتعلّقة بالتصميم، وجماليات الديكور، نظرًا لشغفها الكبير بهذا الجانب. كما تضع لمساتها النهائية على غرفة مولودها.

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واستبعدت المجلة من جانبها، احتمالية ظهور ميغان في أي مناسبات، أو فعّاليّات عامّة، إلا بعد الولادة، رغم حبّ ميغان الدّائم للمفاجآت، واحتمالية ظهورها برفقة هاري في أيّ وقت بدون سابق إعلان، أو تفاصيل عن الأمر. ولفتتْ المجلة أيضًا إلى أنّ ميغان تمتلك مجموعة مغلقة من الأصدقاء، وعلى الأرجح سيزورونها في ويندسور، بعد الولادة. وقد تأتيها والدتها، دوريا، إمّا قبل الولادة، أو بعدها، لتكون بجوارها.