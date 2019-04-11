شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تاجرة موبيليا فى "لمس أكتاف" أمام ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة حنان مطاوع فى مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، وتجسد مطاوع شخصية تدعى "عايدة" متزوجه من حازم – فتحى عبد الوهاب - الذى يعمل فى تجاره المخدرات وتتاجر فى الموبيليا والأخشاب، وتقع فى مشاجرات بينها وبين صدفة - هاجر الشرنوبى - بسبب "زيدان" الذى يجسده محمد عز.

كانت شركة "سينرجى" المنتجة للعمل قد طرحت البروموهات الدعائية للمسلسل، حيث حققت نسب مشاهدة عالية، كما نالت إعجاب الجمهور، لاسيما أن العمل البرومو اعتمد على الغموض والتشويق.

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المسلسل يعد من أقوى المسلسلات فى الموسم الدرامى 2019، حيث ينتظر الجمهور قوة الصراع المشتعلة بين النجمين ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب، خاصة أن الأحداث تتسم بالسخونة والإثارة من الوهلة الأولى.

"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى، وتدور أحداث العمل حول حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل للحياة العملية بطرق أخرى.