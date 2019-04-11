شكرا لقرائتكم خبر عن عزف موسيقى وألعاب نارية فى استقبال وزيرة الثقافة لافتتاح المسرح العائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت منذ قليل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم المسرح العائم لافتتاحه بعد التجديد، وسط عزف موسيقى للالات النحاسية مع إطلاق الالعاب النارية وكان فى استقبالها الفنان ايهاب فهمى مدير المسرح الكوميدى .

وشاهدت الوزيرة المتحف التابع للمسرح وبه لوحات لأشهر مسرحيات أنتجها المسرح الكوميدى عبر تاريخه، مع مشاهد تمثليلية اداء فرقة المسرح الكوميدى.

كما وصل المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى، والفنان مجدى صبحى الرئيس الأسبق للمسرح الكوميدى، والمخرج اسماعيل مختار مدير المسرح القومى، والمخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب.

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وأكدت عبد الدايم، أهمية دور فن المسرح فى بناء المجتمع وتهذيب الوجدان ومحاربة الأفكار الظلامية والتطرف، موضحة أن المسرح العائم يعد أحد قلاع الإبداع المصرى، وأنه يعود للحياة بالشباب باعتبارهم وقود المسرح المصرى ومن يحمل مشاعل التنوير للجمهور بافكارهم الخلاقة وإبداعاتهم فى أبو الفنون.

يذكر أن المسرح العائم، تم تخصيصه لفرقتى المسرح الكوميدى ومسرح الشباب ويحتوى على خشبتى عرض الكبيرة تسع 480 مشاهد والصغيرة لـ 250 متفرج حيث تأسست فرقة المسرح الكوميدى عام 1963 وقدمت عروضها على مسرح محمد فريد وتولى إدارتها مجموعة من كبار المخرجين منهم السيد راضى، عصام السيد ومجدى مجاهد وقدمت العديد من العروض المتميزة منها مطلوب زواجه فوراَ، مساء الخير يا مصر، المحطة، مولد سيدى المرعب ، الموضوع كبير أوى، والبهلوانات.

أما مسارح الشباب أسسها الدكتور عبد الحميد رضوان وزير الثقافة الاسبق عام 1982 وكلف الفنان رشاد عثمان بادارتها وهدفت إلى تقديم عروض تتناول قضايا الشباب وتعاقب على إدارتها كل من محمود الالفى، مصطفى الدمرداش، عبد الغنى ذكى، محسن مصيلحى هشام عطوة ومن أهم مخرجيها إيمان مصطفى الصيرفى، إسامة رؤوف ملك وأكرم مصطفى محمد.