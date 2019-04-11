شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تروج لحفلها الفنى فى الرياض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت المطربة أنغام لحفلها الفنى الذى سيقام فى مدينة الرياض بالسعودية، يوم السبت المقبل13 أبريل بمصاحبة المايسترو هانى فرحات.

وتحيى أنغام حفلاً غنائيًا يوم 28 أبريل المقبل على المسرح الكبير بدارالأوبرا المصرية، بمصاحبة المايسترو هانى فرحات أيضًا، ومن المقرر أن تغنى أنغام بعضًا من أغانيها القديمة وأغانى ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، الذى حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه .

يشار إلى أن أنغام حصلت على لقب أفضل مطربة عربية بحفل جوائز "الموريكس دور"، والذى أقيم فى بيروت الأيام الماضية، واستلمت الجائزة بحضور زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم.