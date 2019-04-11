شكرا لقرائتكم خبر عن التونسى عماد عليبى يدير دفة مهرجان أيام قرطاج الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المؤلف الموسيقي وعازف الإيقاعات التونسي عماد عليبى لإدارة دفة النسخة الجديدة من مهرجان أيام قرطاج الموسيقية في تونس، والذى يعود هذا العام بموسمه السادس، وذلك بعد إعلان تقلده المنصب رسميًا ببيان المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بوزارة الشئون الثقافية التونسية، بينما يتولى مديرها التونسي فاخر حكيمة مهمة التنسيق العام للمهرجان.

عماد عليبي مؤلف موسيقي وعازف إيقاعات تونسي بدأ رحلته الموسيقية منذ أكثر من 19 سنة قادمًا من قلب مدينة مكناسي التونسية، سافر إلى فرنسا لدراسة الترجمة بجامعة مونبليي وشارك مع فرقة البوكاكس لمدة 9 سنوات و قدم معها حفلات في أكثر من 35 دولة اكتسب فيها خبرة في التسجيل والعزف وتعرف معها لعدد من رموز المجال الذين تعامل معهم فيما بعد مثل رشيد طه، جستين ادامس من فرقة روبار بلانت وناتاشا أطلس والفنانة التونسية غالية بنعلي ومن ثم انشغل لفترة بعمله مع المطربة التونسية آمال مثلوثي.

بزغ نجمه الموسيقى بمشروعه الأول "سفر" إلى جانب العازف التونسي زياد الزواري والفرنسي ستيفان بواش، مزج خلاله إيقاعات شرقية وغربية مستوحاة من الفلكلور الأصيل لعدة بلدان والذي تحصل على ردود فعل إيجابية في عديد البلدان، وصال وجال القارة العجوز مؤخرًا بمشروعه الأخير "صالحي"، بمشاركة المطرب التونسي منير طرودي، وقدم معه توليفة موسقية بين روح الصوفية وموسيقى الجاز.

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كما أطلق عليبي مؤخرًا الموسيقى "فريجيا"، أي "العودة للجذور" حسب الترجمة الواقعية للكلمة ومسمى المشروع يعيد خلاله إحياء إيقاعات القارة السمراء غير المتداولة كثيرًا برؤية مختلفة ولمسة عصرية، مع الحفاظ على أصالتها فى نفس الوقت، ومنه استوحى مسماه من كلمة "إفريقيا" باللهجة التونسية، بمشاركة عازف الترومبيت الفرنسي ميشيل مار والموسيقى خليل هنتاتي.

لعماد عليبي العديد من الأعمال الموسيقية الأخرى في المزج مع عازفين من الهند وإيران والبرازيل إضافة إلى مشاركته في تسجيل موسيقى أفلام وثائقية عدة، ومع انشغاله بمهنته كموسيقى مستقل لعدة مشاريع مختلفة، تقلد عليبي عدة مناصب إدارية في مجال إدارة المهرجانات الفنية الدولية، منها تعيينه كمستشار موسيقي لمهرجان أيام قرطاج الموسيقية فى نسخة عام 2016، مع تقلده منصب المدير الفني لمهرجان الإيقاعات فى سوسة منذ عام 2015، بجانب كونه مستشارًا فنيًا لـ massive music فى لندن، وسيلو الفرنسية، ومسؤولًا عن الشراكات الدولية لخمس سنوات واستشارات فنية وعلاقات عربية عالمية لبعض المعاهد الفرنسية، وحاليًا ينشغل بوضع اللمسات الأولية على برمجة النسخة الجديدة من مهرجان أيام قرطاج الموسيقية في تونس.