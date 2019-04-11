شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. كاتى بيرى تتألق بتلك الإطلالة فى برودواى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة كاتي بيري الأضواء مؤخراً بإطلالتها الأخيرة مساء أمس في شوارع نيويورك خلال توجهها لمسرح غيرشوين، بهدف الاستمتاع بمسرحية Wicked في برودواي.

كاتي بيرى ذو الـ 34 عاما تألقت كعادتها بإطلالتها الأخيرة مع قصة شعرها المميزة، حيث خطفت الأضواء من الجميع مثلما يظهر خلال الصور التي تكشف مدى تألقها باللون البنفسجي الذى ارتدته.

اللافت للأنظار هو عدم وجود النجم اورلاندو بلوم بجانب خطيبته كاتي بيرى سواء أثناء دخولها العرض المسرحي أو خروجها منه، وهو ما استغربته التقارير العالمية التى اعتادت على وجود الثنائى معاً.



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