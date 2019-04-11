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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرضه بـ10 أشهر.. صناع فيلم Birds of Prey يشوقون الجمهور بـ4 صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "Birds of Prey" عن بعض الصور من تصوير العمل لبطلة العمل مارجوت روبي، المقرر طرحه يوم 7 فبراير من عام 2020.
Birds of Prey
الفيلم من بطولة مارجوت روبي، ماري اليزابيث وينستيد، ايوان ماكجريجور، جورني سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثي يان.
Birds of Prey
فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصالها عن Joker، تنضم Harley Quinn إلى الأبطال الخارقين Black Canary وHuntress وRenee Montoya لإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".
Birds of Prey
Birds of Prey
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