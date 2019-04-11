أحمد الشقيري ينشر فيديو مع محمود الجندي: لهذا السبب انهار في البكاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نعي الإعلامي السعودي، أحمد الشقيري، الفنان محمود الجندي والذي رحل عن عالمنا بالساعات الأولي من صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز الـ76 بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخراً، حيث قام الشقيري بنشر فيديو أرشيفي عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، من لقاء جمعه بالجندي ببرنامجه "لو كان بيننا" عام 2008.

وظهر الشقيري بالفيديو وهو يوجه سؤالاً لمحمود الجندي، وهو ماذا ستقول في جملة إذا كان خاتم الأنبياء محمد صل الله عليه وسلم أمامك، لينعقد لسان الجندي وأجهش بالبكاء، قائلاً "مش عارف، مهما حاولت أدور على ألفاظ، مهما حاولت أدور على كلمات مش هلاقي الكلام يقول اللي جوايا"، ليعلق الشقيري على الفيديو قائلاً "اذكروا محاسن أمواتكم".

وتم تشييع جنازة الفنان محمود الجندي، اليوم الخميس، في مدينة أبو المطامير بالبحيرة، وسط حضور عدد كبير من محبي الفنان الكبير وتوديعه للمرة الأخيرة، منهم الفنان أحمد السقا، بيومي فؤاد، أشرف ذكي، إلى جانب الآلاف من أهالي بلدته.