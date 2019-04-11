محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي، أمس الأربعاء 10 أبريل، فيلم "يوم العرض" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.
وحقق الفيلم في أول أيام عرضه، إيراد قُدر بـ 14 ألفًا و694 جنيهًا.
"يوم العرض" تأليف إيهاب ناصر، إخراج بيبرس الشهاوي، بطولة إيهاب فهمي، أحمد صيام، حسام الجندي، ندى بهجت، كلوديا حنا، محمد عبدالجواد، محمد السعدني، رضا إدريس، منير مكرم، سامح بسيوني، محمد الغريب، محمد العزب، بهاء الخطيب، أحمد فاروق، الطفلة مريم عمرو.
كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات ضعيفة لـ"يوم العرض" في أول أيامه بـ"السينمات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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