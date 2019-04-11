محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفي حمزة
أعلنت الفنانه السودانية ستونة رفضها للبيان، الذي أصدرته القوات المسلحة السودانية، عقب عزل الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكدة أن المجلس العسكري المُعلن عنه ما هو إلا بقايا النظام السابق.
وقالت ستونة في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "ألف لا لمجلس (ابن عوف) العسكري ولكل بقايا النظام المعزول، وأدعم الاعتصام حتى تتحقق كل مطالب ثورة الشعب السوداني ."
وأضافت "كل التحية للثوار والكنداكات الفارسات المشاركات بالاعتصام أمام القيادة العامة، ربنا يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويحمي السودان من بقايا نظام البشير".
كانت هذه تفاصيل خبر ستونة لـ"الخليج 365": أدعم الاعتصام في السودان حتى تتحقق مطالب الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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