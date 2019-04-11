بالمزمار وغزل البنات.. محمد رمضان يطرح أفيش "زلزال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

طرح الفنان محمد رمضان البوستر الرسمي لمسلسله "زلزال" والمقرر مشاركته ضمن الماراثون الرمضاني المقبل، وظهر رمضان بالبوستر وهو يعمل كبائع لحلوى غزل البنات، وعلق قائلاً: "البوستر الرسمي الأول لمسلسل زلزال رمضان 2019، ثقة في الله نجاح، والإعلان قريب جدًا"، ولاقى البوستر إعجاب الآلاف من متابعيه.

ويُعد مسلسل "زلزال" التعاون الثالث بين محمد رمضان والسيناريست عبدالرحيم كمال بعد جزئي فيلم "الكنز"، وتدور أحداثه حول فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992".

يشارك رمضان البطولة النجمة حلا شيحة في أول بطولاتها بعد قرارها مؤخرًا بالعودة بعد اعتزالها التمثيل، إلى جانب عدد من نجوم الدراما التليفزيونية، منهم يوسف عثمان، هنادي مهني، مصطفي منصور، حنان سليمان، محمود حجازي، للمخرج إبراهيم فخر.