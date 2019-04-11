قبل طرحه تجارياً.. تقييمات سيئة لفيلم "Hellboy"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

واجهت النسخة الجديدة لفيلم الفانتازيا والمغامرات "Hellboy" انتقادات لاذعة من قبل نخبة من النقاد والسينمائيين وذلك بعروضه المسبقة قبل طرحه تجارياً بدور العرض الأمريكي والعالمي -غدًا الجمعة-، حيث كشف موقع "Rotten Tomatoes" عن التقييم المبدئي للفيلم والذي لم يتعدْ الـ9% في صدمة لجماهير ومحبي هذه النوعية من الأفلام.

ووفقًا لموقع "Comicbook" لم يحظْ الفيلم بإعجاب النقاد بعروضه المبدئية، ووصفه البعض بأنه فيلم سيء للغاية ولم يعيد تقديم الشخصية بالشكل الأمثل، على الرغم من وجود شركة إنتاجية بحجم "Lionsgate" إلا أنهم أكدوا أن الفيلم افتقر العديد من العناصر السينمائية، واهتم فقط بالمؤثرات البصرية والتي لم تكن راضية أيضًا بالنسبة لهم، وسط توقعات بعدم نجاحه في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي.

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والنسخة الجديدة من شخصية "Hellboy" يقوم ببطولتها النجم الأمريكي، ديفيد هاربر، والذي اشتهر مؤخرًا ببطولته لمسلسل الفانتازيا والغموض "Stranger Things" ويُعد الفيلم هو أولى بطولاته المطلقة في هوليوود، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم منهم ميا جوفوفيتش، براين جليسون، مارك ستانلي، وإيان ماكشين.

وقدمت شخصية "Hellboy" لأول مرة عام 2004، وقام ببطولتها النجم الأمريكي، رون بيرلمان، للمخرج المكسيكي الحائز على جائزة الأوسكار، جويرمو ديل تورو، والذي قدم رؤية سينمائية عن الشخصية لاقت إعجاب محبيها، كما لاقى الفيلم نجاحًا كبيرًا بشباك التذاكر الأمريكي، بإيرادات عالمية بلغت 99 مليون دولار من ميزانية إنتاجية بلغت 66 مليون دولار.