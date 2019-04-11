خاص| بالصور- فنان الكاريكاتير "تاج" يكشف كواليس أخر عيد ميلاد لمحمود الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفي حمزة

قبل أيام من رحيله احتفل الفنان محمود الجندي بعيد ميلاده في منزله بالسادس من أكتوبر بحضور صديقه المقرب فنان الكاريكاتير تاج.

وعن تفاصيل تلك الليلة قال تاج في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "احتفلنا بعيد ميلاده وسط أولاده ولم يحضره أحد من الفنانين.. وكان رحمه الله في حالة صحية غير جيدة".

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ويضيف "جمعتني بالفنان الراحل صداقة عمرها 40 عامًا، وقدمنا معا ولمدة 20 عامًا برنامج كاريكاتير النجوم عبر محطةART ، وكان يشعر بأنه لم ينل فنيًا حقه، وهذا حقيقي؛ لأنه كان فريد من نوعه وكوكتيل إبداع كممثل وكشاعر وكمطرب سياسي، واعتزاله جاء غضبًا من المناخ لكن العشم في نجله المخرج أحمد الجندي".

وأوضح تاج أن الجندي تزوج 6 مرات، منهم ابنة الفنان الراحل جمال إسماعيل، والفنانة عبله كامل وأنجب 3 بنات وولد.

جدير بالذكر أن الفنان محمود الجندي رحل عن عالمنا مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 11 أبريل، عن عمر يناهز 74 عامًا.