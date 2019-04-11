"Marvel" تواصل طرح مقاطع جديدة لـ"Avengers: Endgame"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

طرحت استوديوهات مارفل مقطع دعائي جديد لأكثر أفلام 2019 المنتظرة، وهو فيلم الأبطال الخارقين "Avengers: Endgame" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وأظهر الإعلان تحالف أبطال الفيلم وهم يستعدون للانتقام من العملاق ثانوس بعد إبادته لنصف سكان الأرض بأحداث فيلم "Avengers: Infinity War" عام 2018.

وتواصل مارفل الترويج للجزء الأخير من سلسلة "Avengers" وسط توقعات بتحقيق الفيلم أكثر من 900 مليون دولار في افتتاحيته فور طرحه تجارياً يوم الجمعة الموافق 26 أبريل.

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والفيلم يضم نخبة من نجوم هوليوود وهم روبرت داوني جونير، سكارليت جوهانسون، بول رود، كريس إيفانز، جوش برولين، وكريس هيمسورث.

يذكر أن استوديوهات مارفل كشفت مؤخرًا عن خطتها لعدد من المشاريع السينمائية بعد طرح فيلم "Avengers: Endgame"، حيث سيتم طرح عدد من الأجزاء الثانية لأفلام تم طرحها بالفعل، أو أفلام لأبطال خارقين سيتم تقديمها لأول مرة بعالم مارفل السينمائي.