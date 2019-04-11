أيمن بهجت قمر ناعيًا محمود الجندي: "صنعت المجد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
حرص السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر، على نعي الفنان محمود الجندي، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".
وكتب أيمن "الله يرحمك ويحسن إليك.. كبرت وانت في بيتنا راجل طيب محترم فنان دمك خفيف، اشتغلت مع أبويا ومعايا بعد كده وشاركت في أجمل أعمال وصنعت المجد.. ألف رحمه ونور مكانك معاهم مش معانا.. الفاتحة للفنان الكبير محمود الجندي".
جدير بالذكر أن الفنان محمود الجندي رحل عن عالمنا مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 11 أبريل، عن عمر يناهز 74 عامًا.
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