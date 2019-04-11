بالفيديو: استقبال الفنان خالد عبد الرحمن بالنار في منزل مواطن بنجران

أظهر مقطع فيديو، استقبال الفنان خالد عبد الرحمن في منزل مواطن بنجران. وأوضح الفيديو، المواطن وهو يضرب النار في الهواء، احتفالًا بقدوم الفنان خالد. وتعانق المواطن مع الفنان خالد عبد الرحمن في الآخير، وسط فرحة عارمة بزيارته.

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