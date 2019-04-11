شاهد: الظهور الأخير للفنان الراحل محمود الجندي.. يكشف عن سبب اعتزاله الفن

ظهر الفنان المصري الراحل محمود الجندي، في برنامج “حفلة ١١”، المذاع على قناة “أون إي”، متحدثا عن حياته وزواجه وأعماله الفنية واعتزاله، وكان هذا البرنامج هو آخر ظهور له.

وقال الجندي، الذي توفى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز ٧٤ عاما، إن سبب اعتزاله الفن هو رغبته في الحفاظ على كرامته، مؤكدا أن السلوكيات والقيم التي كانت موجودة بالمهنة تغيرت، ولم يعد هناك احترامًا للكبير.

يذكر أن آخر أيام الجندي كانت في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه من مسجد الشيخ عبد الحكم، بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.