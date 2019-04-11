البيت الفني للمسرح ينعي النجم الكبير محمود الجندي

ينعي الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح النجم الكبير الفنان محمود الجندي، الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد حياة حافلة بالفن و الإبداع

يقول مختار "حفرت أدوار الفنان الكبير محمود الجندي و إبداعاته

في ذاكرة الشعب المصري و الشعوب العربية بحروف من نور سواء في مجال الدراما أو السينما أو المسرح، فهو الشهير بشخصية " عمو الطفشان" في فيلم شمس الزناتي ، و " نور" في مسرحية " انها حقا عائلة محترمة" ، وعشرات الأدوار التي أضحكت الجماهير و أبكتهم من القلب "

كانت آخر أعمال الفنان محمود الجندي على المسرح القومي هو عرض "اضحك لما تموت" من تأليف لينين الرملي و إخراج عصام السيد.

رحم الله الفنان الكبير و أسكنه فسيح جناته، و ألهم أهله و محبيه الصبر و السلوان