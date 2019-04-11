ينعي الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح النجم الكبير الفنان محمود الجندي، الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد حياة حافلة بالفن و الإبداع
يقول مختار "حفرت أدوار الفنان الكبير محمود الجندي و إبداعاتهفي ذاكرة الشعب المصري و الشعوب العربية بحروف من نور سواء في مجال الدراما أو السينما أو المسرح، فهو الشهير بشخصية " عمو الطفشان" في فيلم شمس الزناتي ، و " نور
عشرات الأدوار التي أضحكت الجماهير و أبكتهم من القلب "
كانت آخر أعمال الفنان محمود الجندي على المسرح القومي هو عرض "اضحك لما تموت" من تأليف لينين الرملي و إخراج عصام السيد.
رحم الله الفنان الكبير و أسكنه فسيح جناته، و ألهم أهله و محبيه الصبر و السلوان
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الفني للمسرح ينعي النجم الكبير محمود الجندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.