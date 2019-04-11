بعد تصدرة السوشيال ميديا.. معلومات لاتعرفها عن المخرج أحمد الجندي

تصدر المخرج أحمد الجندي، تريندات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وذلك بعد وفاة والده الفنان الكبير محمود الجندي عن عمر يناهز الـ 74 عامًا .

وتستعرض "بوابة الوفد" معلومات لاتعرفها عن المخرج أحمد الجندي:

بدأ مشواره الفني كممثل، اشترك في فيلم (واحد من الناس) بطولة (كريم عبدالعزيز) و(منة شلبي) إلى جانب عمله كمساعد

مخرج في الفيلم نفسه بعد تخرجه من معهد السينما.

وهو ابن الفنان محمود الجندي .

وأعقبه مشاركته كمساعد للمخرج في فيلم " ظرف طاريء" بطولة أحمد حلمي.

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وتوالت الاعمال بعد ذلك ليقوم باخراج مسلسل سيت كوم بعنوان "أحمد اتجوز مني" وعدد من

الافلام مثل " حوش اللي وقع من منك" ،و"اتش دبور" ،و"طير أنت" ،و" لا تراجع ولا استسلام (القبضة الدامية)".

أشترك إلى جانب الإخراج في كتابة عدد من الأفلام مثل فيلم فيلم "طير أنت ".

وتميزت معظم أعماله بانتمائها لمدرسة كوميدية تعتمد على السخرية من الثقافة الشعبية المتعارف عليها والمسماة Popular culture اخرج عدة اعمال تنتمي لمدرسة الكوميديا التي تعتمد على الاسقاط على اعمال فنية سابقة .