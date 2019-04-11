بالفيديو.. تعرف على سبب انفصال محمود الجندي من عبلة كامل

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الفنان الكبير محمود الجندي، الذي أحبه الجمهور في أدواره المميزة والمختلفة التي كان يقدمها عبر شاشات التليفزيون والأعمال المسرحية، كما أنه كان متزوج من الفنانة الكبيرة عبلة كامل عام2003 ولكن لم يستمر الزواج سوا عامين.
وتستعرض "بوابة الوفد" بمتابعيها أهم تصريحات الفنان الراحل محمود الجندي و بالنجمة عبلة كامل.
حيث كان تحدث خلال اٌخر لقاء له في برنامج "حفلة 11"، و الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري.
قال "الجندي" عن سبب زواجه بالفنانة القديرة عبلة كامل قائلاٌ: "الزواج أصلاٌ
وعن سبب انفصاله عنها قال
واختتم حديثه بأن عدد الأعمال التي جمعتهما ببعض 3 أعمال دراما تلفزيونية، وكشف الفنان أنهم اتفقوا على الانفصال بناء على رغبة الفنانة عبلة كامل، بعد أن شعرت بعدم التوافق، غير أننا سبق وأن اتفقنا قبل الزواج لو شعرنا بأننا مش مرتاحين هننفصل، وقلت لها لو شعرتي أنك مش مرتاحة قولي ليا، لو قلتي أنه خلاص يبقا خلاص.
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