بالفيديو.. تعرف على سبب انفصال محمود الجندي من عبلة كامل

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الفنان الكبير محمود الجندي، الذي أحبه الجمهور في أدواره المميزة والمختلفة التي كان يقدمها عبر شاشات التليفزيون والأعمال المسرحية، كما أنه كان متزوج من الفنانة الكبيرة عبلة كامل عام2003 ولكن لم يستمر الزواج سوا عامين.

وتستعرض "بوابة الوفد" بمتابعيها أهم تصريحات الفنان الراحل محمود الجندي و بالنجمة عبلة كامل.

حيث كان تحدث خلال اٌخر لقاء له في برنامج "حفلة 11"، و الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري.

قال "الجندي" عن سبب زواجه بالفنانة القديرة عبلة كامل قائلاٌ: "الزواج أصلاٌ

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نظام إجتماعي، فهو يعتمد علي عملنا مع بعض، أعجبت الأول بفنها وإبداعها، وبقربي منها شعرت بأنها مثلي فلاحة، ولها تقاليد وعادات وقيم معينة أتربينا عليها، وبعد وفاة زوجتي كنت محتاج حد يأخذ باله من تفاصيل حياتي، وبعد ذلك جاءت هي في ذهني، وبالفعل اتكلمنا وقلتها نتجوز تطلبي ايه، قالتلي مش ليا طلبات ولا شروط، وقلت لها نراعي ربنا في بعض وبالفعل اتجوزنا وقضينا أيام جميلة.

وعن سبب انفصاله عنها قال

:" السبب العمل، كنت بدور عليها في بعض الأوقات مش بلاقيها موجودة، وكمان هي ليها بطولات ونجومية أكثر مني وده أثر فيا أووي، وخاصة أنهم يختاروني معها في الأدوار مجاملة لها وده لا يصح لأني راجل بحترم موهبتي ونفسي وده أثر في العلاقة، وده مش أصول البيت اللي أتربيت فيه.

واختتم حديثه بأن عدد الأعمال التي جمعتهما ببعض 3 أعمال دراما تلفزيونية، وكشف الفنان أنهم اتفقوا على الانفصال بناء على رغبة الفنانة عبلة كامل، بعد أن شعرت بعدم التوافق، غير أننا سبق وأن اتفقنا قبل الزواج لو شعرنا بأننا مش مرتاحين هننفصل، وقلت لها لو شعرتي أنك مش مرتاحة قولي ليا، لو قلتي أنه خلاص يبقا خلاص.